Minibüs şoförlerinin '3 dakika erken geldin' kavgası kanlı bitti

İstanbul Bağcılar'da bir minibüs sürücüsü, son durağa 3 dakika erken geldiği için tartıştığı başka bir şoför arkadaşı tarafından bıçaklandı. Saldırgan olay yerinden minibüsle kaçarken, yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.

Mahmutbey Mahallesi İSTOÇ içerisinde bulunan minibüs son duraklarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Alibeyköy-İSTOÇ hattında sefer yapan Gökhan E., Alibeyköy'den seferine başlayıp, İSTOÇ son durağa geldi.

ARKADAŞINI BIÇAKLADI

Yaklaşık üç dakika sonra arkadaşı olan Orhan İçsezgi de gelip sıraya girdi. Gökhan E., arkadaşı Orhan İçsezgi ile sıraya erken girmesi nedeniyle minibüs içerisinde tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve Gökhan E. yanından bulunan bıçakla arkadaşı Orhan İçsezgi'yi sol bacağından bıçakladı.

MİNİBÜSE BİNEREK KAÇTI

Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar hemen araya girerek kavgayı sonlandırdı. Arkadaşını bıçaklayan Gökhan E. minibüsüne binerek olay yerinden kaçtı.

Orhan İçsezgi'nin kan kaybettiğini gören çevredeki bir vatandaş yaranın üstünü kapatıp bacağını bağlayarak kanamayı durdurmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhan İçsezgi hastaneye götürüldü. Polis, kaçan sürücü Gökhan E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı