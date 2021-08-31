Minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
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Minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ın Erbaa ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Erbaa ilçesi Gökal grup yolu üzerinde meydana gelen kazada İ.A. idaresindeki 60 KS 131 plakalı Ford transit marka minibüs seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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