Minibüs ile otomobil çarpıştı : 1 yaralı

17.10.2019 17:15

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Kayadibi Köyü -Yamaç Köyü arasında bulunan Çamlık mevki'inde meydana geldi. Yamaç Köyü istikametinden Kayadibi Köyü istikametine seyir halinde olan Dursun Kocabaş'ın kullandığı 78 YB 638 plakalı minübüs yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelen Hasan Kaya'nın kullandığı 34 ENB 30 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Hasan Kaya'nın yanında bulunan eşi Hatice Kaya hafif yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İHA