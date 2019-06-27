Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Siirt'te minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Siirt'te minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Aydınlar Caddesi Zevye mezarlığı kavşağında bir minibüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Vedat Capkan ile arkadaşı Hamza Özer yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT
Kaynak: İHA
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