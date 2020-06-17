Minibüs ile motosiklet çarpıştı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Minibüs ile motosiklet çarpıştı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Minibüs ile motosiklet çarpıştı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Uşak'ta minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

17.06.2020 17:55 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:04

Minibüs ile motosiklet çarpıştı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

UŞAK - Uşak'ta minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Banaz-Uşak karayolu Derbent Kavşağında meydana geldi. Yasin Bayram Bulut idaresindeki 64 AAG 01 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü Serkan Akakoğlu idaresindeki 03 F 0273 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte Yaşar Akakoğlu ve Birgül Nur Akakoğlu yaralandı. Yaralılarından motosiklet sürücüsü Yasin Bayram Bulut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan D300 karayolu temizlik ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Minibüs ile motosiklet çarpıştı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş Haber
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor Haber
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı Haber
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, 'Yanlışlıkla öldürdüm' dedi
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, "Yanlışlıkla öldürdüm" dedi
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu
Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Dolar 6,85'ten işlem görüyor
Dolar 6,85'ten işlem görüyor
Doktor abisinin öldüresiye darbettiği kadın, dehşet anlarını anlattı
Doktor abisinin öldüresiye darbettiği kadın, dehşet anlarını anlattı
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait 150'den fazla hedef vuruldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait 150'den fazla hedef vuruldu
Günlük burç yorumları 17 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 17 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu
Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Enis Berberoğlu Müyesser Yıldız Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Oğulcan Engin Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Serdar Aziz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Ankara Antalya Trabzonspor Galatasaray
Şu an buradasınız: Minibüs ile motosiklet çarpıştı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 18:38:22. #1.14#
title