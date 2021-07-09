Minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde minibüsün karşı yönden gelen kamyona çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde minibüsün karşı yönden gelen kamyona çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Nusratlı rampalarında meydana geldi. Çanakkale'den Balıkesir'in Edremit ilçesi yönüne giden Hakan Çetinkaya (39) yönetimindeki 10 AEH 087 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Necmi Benli yönetimindeki 50 DY 382 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü Hakan Çetinkaya öldü, yanındaki Halil Eskici (54) yaralandı.Halil Eskici, çağırılan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş