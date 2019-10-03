Mini elbiseli pozunu paylaşan Hanife Gürdal photoshopla bacağını inceltti

03.10.2019 07:18

Bir döneme damga vuran evlilik programlarıyla ünlenen Hanife Gürdal, geçtiğimiz aylarda başörtüsünü çıkardı. Başını açtıktan sonra her paylaştığı olay olan Hanife Gürdal, son olarak cesur mini elbiseli pozunu paylaştı.

MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarını paylaşan Hanife Gürdal, hızlı değişiminden dolayı topa tutulmuştu. "Tenhada yaptıklarınızı toplumda kınamayın" notuyla kendisini eleştirenlere meydan okuyan Gürdal, son olarak mini elbiseli pozunu paylaştı.

BİR BACAĞINI İNCELTTİ

Pembe çiçekli mini elbisesiyle poz veren Gürdal'ın bir bacağını photoshop uygulamasıyla inceltmesi de takipçilerinin gözünden kaçmadı. Gürdal'daki değişimi fark eden bir takipçisi "Shop yapıyorsun bari adam gibi yap bir bacağın dolma gibi biri de çubuk kraker gibi." yorumunu yaptı.

HANİFE GÜRDAL KİMDİR?

1995 yılında İzmir'de doğan Hanife Gürdal, Instagram'da 540 bin kişi tarafından takip ediliyor. İlk olarak Esra Erol'un programında ardından da Zuhal Topal'ın evlendirme programına katılan Hanife Gürdal geçtiğimiz aylarda başörtüsünü çıkartarak gündem olmuştu. Gürdal'ın 3 kardeşi vardır ve daha önce hiç evlenmemiştir.