Minecraft'ta yağmur nasıl durdurulur? Yağmuru tamamen kapatma kodu!

Minecraft'ta evinizin olduğu biyomda bolca yağmur yağıyor ve her seferinde yağmuru/weather clear kodu ile kapatmaktan yorulduysanız, yağmuru kalıcı olarak kapatmak için de bir kod bulunmaktadır. Bu kodu kullanmak isteyen oyuncuların yaratıcı modda veya dünyada hilelerin aktif olduğundan emin olmaları gerekmektedir. Peki, Minecraft'ta yağmur kalıcı olarak nasıl kapanır? Minecraft'ta yağmuru durdurma kodu! İşte detaylar…

MİNECRAFT YAĞMURU KALICI OLARAK KAPATMA KODU

Öncelikle Minecraft'ta yağmur yağdığı zaman bunu /weather clear kodu ile durdurabilirsiniz. Ancak, bir süre sonra yağmur tekrardan yağmaya başlayacak. Bunu önlemek amacıyla yağmur durduktan sonra /gamerule doWeatherCycle False kodunu girerseniz, oluşturduğunuz dünyada yağmur yağma döngüsü kapanacak ve bir daha yağmur yağmayacak. Yağmuru tekrardan aktif etmek için ise /gamerule doWeatherCycle True kodunu girerek döngüyü tekrardan açabilirsiniz.