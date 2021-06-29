Minecraft'ta Tamamen İşlevsel Bir Tetris Oyunu Yapıldı!
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Minecraft'ta Tamamen İşlevsel Bir Tetris Oyunu Yapıldı!

Minecraft'ta Tamamen İşlevsel Bir Tetris Oyunu Yapıldı!
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Muhtemelen hepimiz Tetris ile hayatımızın bir noktasında karşılaştık. İkonik oyun telefonlarda, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda, PC'lerde ve diğer birçok platformda mevcut. Tetris oynamanın başka bir yolu da Minecraft oynamak oldu.

Muhtemelen hepimiz Tetris ile hayatımızın bir noktasında karşılaştık. İkonik oyun telefonlarda, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda, PC'lerde ve diğer birçok platformda mevcut. Tetris oynamanın başka bir yolu da Minecraft oynamak oldu. Hepsi, oyunu sanal bir dünyada yeniden yaratan bir oyuncu sayesinde gerçekleşti.

Kullanıcı mattbatwings bunu, genellikle internette bulabileceğimiz en etkileyici projelerden sorumlu olan, oyunda bulunan bir malzeme olan Redstone'un yardımıyla yaptı. Nasıl çalıştığına dair bilgisi sayesinde Minecraft içinde tamamen işlevsel bir oyun yaratmayı başardı. Yaratılışını 'da yayınlanan bir videoda sundu. Makinenin boyutu ve anlaşılmaz bağlantıların karmaşası başınızı döndürecek.

Bu sıkı çalışmanın sonucu, Tetris oynamamızı sağlayan devasa bir panel oldu. Orijinalinde olduğu gibi düşen blokları kontrol edebiliyoruz ve döndürebiliyoruz. Yığılmış satırlar kaybolarak yığınımızı oluşturmaya devam etmemizi sağlıyor. Mekanizmada bir nokta dönüştürücü ve bir sonraki bloğun şeklini gösteren bir ekran da uygulandı.

İçerik oluşturucu, başarısını projeyi sunan bir videoda açıkladı. Bunun şimdiye kadar yarattığı en zor yapı olduğunu itiraf etti. Dönen nesnelerin mekaniği ve çarpışma sistemi gibi şeyleri Minecraft diline nasıl çevireceğini bulması gerekiyordu. Geliştirici, gerçek hayatta nasıl göründüğünü görmek isteyen herkes için, haritayı herkese açık olarak açtı.

Mattbatwings'in birkaç etkileyici projesi daha mevcut. Daha önce çalışan bir hesap makinesi ve oynanabilir bir tic-tac-toe oyunu geliştirmişti. Bu oyunda, biri rakipsiz bir YZ olan iki olası zorluk seviyesi bile var. Bu tür yapılar, elimizde ne kadar özgürlüğe sahip olduğumuzun kesinlikle harika bir örneği.

Kaynak: Turkmmo

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