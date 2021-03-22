Minecraft sistem gereksinimleri 2021 - Minecraft son sürüm kaç GB?

Minecraft, İsveçli geliştirici Markus Alexej Persson tarafından geliştirilen, 2011 yılında Mojang Studios tarafından yayınlanan ve 2014 yılında Microsoft tarafından satın alınan sandbox oyunudur. Oyun, küplerle çeşitli tasarımlar yapmanıza olanak sağlar. 3 boyutlu voxel grafiklere sahiptir. Geliştirilmeye devam eden Minecraft sistem gereksinimleri 2021 nelerdir?

Oyun; Dwarf Fortress, RollerCoaster Tycoon, Dungeon Keeper ve Infiniminer oyunlarından ilham alınarak geliştirilmiştir. Minecraft, 16 Mayıs 2009'da halka açık sürümden önce toplam 1 haftada yazılmış ve TIGSource forumlarında yayınlanmıştır ve oyun popülerliğini, dikkate değer ölçüde bu forumdan kazanmıştır.

Oyun ilk sürümden beri güncellenmeye devam etmektedir. Oyun ile birlikte Mojang, daha sonra 2,5 milyar $'a Microsoft'a satılmıştır. Minecraft'ın 3 platformu vardır: Java Edition, Bedrock Edition, Education Edition. Oyun, 200 Milyon kopyadan daha fazla satarak dünya tarihinin en çok satan oyunu olmuştur

MINECRAFT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7

İşlemci: 2.0 MHz (Tek Çekirdek)

RAM: 1 GB(XP), 1.5 GB(Windows 7), 2.0 GB(Visa)

Sabit Disk Alanı: 80 MB

OpenGL 1.4 destekli min. 128 MB belleğe sahip ekran kartı

ÖNERİLEN: