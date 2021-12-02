Minecraft 1.18 indir, Minecraft 1.18 nasıl indirilir? - Haberler
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Minecraft 1.18 indir, Minecraft 1.18 nasıl indirilir?

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Minecraft 1.18 indir, Minecraft 1.18 nasıl indirilir?

Minecraft'ın yeni versiyonu Minecraft 1.18 optine nasıl indirilir? Minecraft 1.18 caves and cliffs nasıl indirilir? Detaylar haberimizde…

Minecraft'ın yeni sürümü 1.18 yayınlanması üzerine Minecraft 1.18'in nasıl indirileceği merak konusu haline geldi.Minecraft'ın yeni sürümü ile yeni biyomlar, yüksek dağlar, daha geniş mağaralar ve daha fazlası eklendi.

Çok beklenen Minecraft Caves and Cliffs bölüm 2 güncellemesi, diğer adıyla Minecraft 1.18, nihayet oyunda piyasaya sürüldü ve tüm bloklarıyla dünyayı sarsmaya hazırlanıyor. 30 Kasım 2021'de yayınlanan Caves and Cliffs bölüm 2 güncellemesi veya Minecraft 1.18. Artık bu güncelleme ile mümkün olan tüm yeni biyomları, daha uzun dağları ve daha büyük mağaraları keşfedebilirsiniz

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MİNECRAFT 1.18 NASIL İNDİRİLİR? MİNECRAFT 1.18 İNDİR

Minecraft'ın son sürümü 1.18'i oynayabilmeniz için bilgisayarınızda Minecraft Launcher'ınızın yüklü olması lazım. Eğer bilgisayarınızda Minecraft Launcher yüklü değilse buraya tıklayarak yükleyebilirsiniz.

Minecraft Launcher'ı yükledikten sonra Minecraft hesabınıza giriş yapınız ve açılan Minecraft menüsünde Minecraft Java Edition'a tıkladıktan sonra PLAY kısmının sol tarafında yer alan son sürüm veyalatest relase yazan yere tıklayarak sürümünüzü 1.18 olarak seçiniz. Daha sonra Play'e basarak Minecraft Launcher'ınızın 1.18 sürümünü yüklemesini bekleyebilirsiniz. Yükleme işlemi bittikten sonra Minecraft 1.18 sürümünü oynayabilirsiniz.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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