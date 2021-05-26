Mine Tugay son pozunu yayınladı, takipçileri yorum yağmuruna tuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mine Tugay son pozunu yayınladı, takipçileri yorum yağmuruna tuttu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Mine Tugay, sosyal medya hesabından yeni fotoğraf yayınladı. Tugay'ın hayranları kısa sürede fotoğrafa yüzlerce yorumda bulundu.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, Instagram hesabından yeni fotoğraf paylaştı. Tugay'ın yeni fotoğrafına kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Güzel oyuncu son olarak 'Zalim İstanbul' dizisinde 'Şeniz' karakterini canlandırmıştı.

Bir süreden bu yana ekranlarda yer almayan Tugay'ın hangi projede rol alacağı merak ediliyordu. Sık sık sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla takipçilerinin beğenisini kazanan Tugay'ın formunu da koruduğu görüldü. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Tugay'ın düzenli spor yaptığı da biliniyor.

İşte Mine Tugay'ın paylaştığı o fotoğraf:

Mine Tugay son pozunu yayınladı, takipçileri yorum yağmuruna tuttu
Mine Tugay son pozunu yayınladı, takipçileri yorum yağmuruna tuttu
Eski fotoğrafının paylaşılması Tuvana Türkay'ı kızdırdı: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim
Eski fotoğrafının paylaşılması Tuvana Türkay'ı kızdırdı: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim
Instagram'da filtrenin dozunu kaçıran Songül Karlı, yorum yağmuruna tutuldu
Instagram'da filtrenin dozunu kaçıran Songül Karlı, yorum yağmuruna tutuldu
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Volkan Bozkır Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Esra Erol Demet Evgar Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Ali Koç Fatih Terim Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mine Tugay son pozunu yayınladı, takipçileri yorum yağmuruna tuttu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 17:28:59. #1.15#

title