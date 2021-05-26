Mine Tugay son pozunu yayınladı, takipçileri yorum yağmuruna tuttu

Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Mine Tugay, sosyal medya hesabından yeni fotoğraf yayınladı. Tugay'ın hayranları kısa sürede fotoğrafa yüzlerce yorumda bulundu.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, Instagram hesabından yeni fotoğraf paylaştı. Tugay'ın yeni fotoğrafına kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Güzel oyuncu son olarak 'Zalim İstanbul' dizisinde 'Şeniz' karakterini canlandırmıştı.

Bir süreden bu yana ekranlarda yer almayan Tugay'ın hangi projede rol alacağı merak ediliyordu. Sık sık sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla takipçilerinin beğenisini kazanan Tugay'ın formunu da koruduğu görüldü. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Tugay'ın düzenli spor yaptığı da biliniyor.

İşte Mine Tugay'ın paylaştığı o fotoğraf: