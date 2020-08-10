Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
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Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı

Güzelliyle yıllara meydan okuyan Mine Tugay, sosyal medya hesabından kırmızı bikinili pozunu paylaştı. Pozuyla hayranlarını mest eden Mine Tugay, 200 bini aşkın beğeni aldı.

10.08.2020 14:48 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:07

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde başrol oynayan Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bikinisiyle poz veren Tugay, hayranlarını adeta mest etti.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve hayatından kareleri ön plana çıkaran paylaşımlarda bulunan Mine Tugay, bu sefer denizden çıkarken kırmızı bikinisiyle poz verdi. Tugay, makyajsız olduğu doğal pozunu "Yaz" notuyla takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. 42 yaşındaki Tugay'ın bu pozu hayranlarından tam not alırken kısa sürede 200 bini aşkın beğeni aldı.

Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı

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Haber Yorumları (2)
MERT: Keşke benim olsa
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