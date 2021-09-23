Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Mine Kırıkkanat hakkında araştırmalar yapılıyor. Mine Kırıkkanat kimdir? Mine Kırıkkanat kaç yaşında, nereli? Mine Kırıkkanat hayatı ve biyografisi!

MİNE KIRIKKANAT KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Aralık 1951

Kaç yaşında: 69 yaşında Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Mine Gökçe Kırıkkanat, Türk gazeteci, yazar ve köşe yazarı. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gazeteciliğe Cumhuriyet gazetesinin İspanya muhabiri olarak başladı, Cumhuriyet gazetesinin Fransa temsilciliğine getirildi.

Haberler.com - Gündem