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Minderden nikah masasına

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat gibi birçok uluslararası müsabakada ülkemizi temsil eden milli güreşçilerden Haydar Yavuz ve Evin Demirhan Kahramanmaraş'ta düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi.

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat gibi birçok uluslararası müsabakada ülkemizi temsil eden milli güreşçilerden Haydar Yavuz ve Evin Demirhan Kahramanmaraş'ta düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi.

2020 Avrupa güreş şampiyonasında 2'nci olan ve birçok uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil eden Kahramanmaraşlı Haydar Yavuz ile 2020 Tokyo Olimpiyatlarında derece elde eden Evin Demirhan 8 Eylül'de Siirt'te, daha sonrada Kahramanmaraş'taki düğünde hayatlarını birleştirdi. Birlikte dans edip oyunlar oynayan çiftin yakınları birlikte fotoğraf çektirirken, çiftin düğününe A Milli takım güreşçileri de katıldı.

Mutlu olduğunu ifade eden Haydar Yavuz, "Sevdiğim insanla ömür boyu yuva kuracağız. Yıllardır ülkemize hizmet ettik ve artık bunu evlilikle taçlandırmak istedik" dedi.

Eşiyle aynı mesleğe sahip olduğu için mutlu olduğunu söyleyen gelin Evin Demirhan, "Milli güreşçiyim, olimpiyatlarda ülkemizi temsil ettim. Bugün hayatımı yine milli güreşçi Haydar Yavuz ile birleştirdim. Aynı camiada ve aynı mesleğe sahip olduğumuz için çok mutluyum" dedi.

Milli güreşçilerin mutluluklarına ortak olduklarını söyleyen 2016 Rio Olimpiyat şampiyonu, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında 3'üncü olan Taha Akgül ise, "Haydar milli takım sporcularımızdan ve aynı zamanda kulüpten arkadaşımız. Kahramanmaraş'ın gururu Avrupa ve dünya şampiyonalarında büyük başarılar elde etti. Bizler de A Milli takımdan arkadaşlarla hep birlikte düğüne eşlik ettik. Mutluluklar diliyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Minderden nikah masasına

Minderden nikah masasına

Minderden nikah masasına

Minderden nikah masasına

Minderden nikah masasına

Minderden nikah masasına

Minderden nikah masasına

Minderden nikah masasına

Minderden nikah masasına

Minderden nikah masasına
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