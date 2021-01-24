Minareye Türk bayrağı asmaya çıkan gencin intihar ettiği sanılınca ekipler alarma geçti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir genç, yapımı devam eden Şehitler Camii'nin minaresine Türk bayrağı asmak isterken olanlar oldu. Çevredeki vatandaşların intihar girişimi sanması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.