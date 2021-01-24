Minareye Türk bayrağı asmaya çıkan gencin intihar ettiği sanılınca ekipler alarma geçti
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir genç, yapımı devam eden Şehitler Camii'nin minaresine Türk bayrağı asmak isterken olanlar oldu. Çevredeki vatandaşların intihar girişimi sanması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sakarya'nın Karasu ilçesi İncilli Mahallesi'nin pazar yeri otoparkında yapımı devam eden Şehitler Camii'nde saat 11: 00 sıralarında yaşanan olayda, Bilgin Ş. isimli bir genç, caminin minaresine çıktı. Genci minaresinin üstünde gören çevredeki vatandaşlar, intihar girişimi sanarak itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
TÜRK BAYRAĞI ASMAK İSTEMİŞ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda intihar girişimi olmadığını belirledi. Bayrak sevdalısı olduğu öğrenilen Bilgin Ş'nin minareye çıkarak Türk Bayrağı asmak istediği ortaya çıktı. Bayrağı minareye asamayan genç, caminin minaresinden inerek olay yerinden ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN