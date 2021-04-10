Minare külahının devrildiği anlar kameralara yansıdı
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Minare külahının devrildiği anlar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı / ZEKERİYA BAŞAR - Haberler | Güncel

Minare külahının devrildiği anlar kameralara yansıdı Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Katranlı köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle, cami minaresinin külahı yerinden koptu, o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Minare külahının devrildiği anlar kameralara yansıdı

KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Katranlı köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle, cami minaresinin külahı yerinden koptu, o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, köyde gece başlayan şiddetli rüzgar cami minaresinin külahını yan yatırdı. Sabah ise minare külahının yan yattığını gören vatandaşlar durumu hemen köy muhtarı Şenol Baştuğ'a haber verdi. Muhtarın uyarısı ile tedbir alınarak cami yakınındaki araçlar uzaklaştırıldı ve durum yetkililere bildirildi. Alınan tedbirlerin ardından kısa süre sonra da yan yatan minarenin külahı yerinden sökülerek koptu. O anları bir vatandaş cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından yayınladı. Alınan tedbir sonucu can kaybı ve yaralanma yaşanmazken camide maddi hasar oluştu.

Köy muhtarı Şenol Baştuğ, "Sabah saat 09.00 sıralarında köylümüz durumu bana haber verdi. Ben de hemen cami çevrede güvenlik tedbiri alarak vatandaşları uyardım. Daha sonra da minarenin külahı yerinden koparak caminin çatısına düştü. Camimizde hasar oluştu. Kimsenin canına zarar gelmemesi bizim işin sevindirici" dedi.

Minare külahının devrildiği anlar kameralara yansıdı
Minare külahının devrildiği anlar kameralara yansıdı
Minare külahının devrildiği anlar kameralara yansıdı
Minare külahının devrildiği anlar kameralara yansıdı
Minare külahının devrildiği anlar kameralara yansıdı
Minare külahının devrildiği anlar kameralara yansıdı
Minare külahının devrildiği anlar kameralara yansıdı
Minare külahının devrildiği anlar kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEKERİYA BAŞAR

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 15:02:11. #1.15#
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