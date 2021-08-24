Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Araştırma Görevlisi Sonuçları - Mimarlık Bölümü
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Araştırma Görevlisi Sonuçları - Mimarlık Bölümü31. 07. 2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan " Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve...
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Araştırma Görevlisi Sonuçları - Mimarlık Bölümü
31. 07. 2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan " Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri" uyarınca, 26. 07. 2021 tarihinde Resmi Gazete' de yayınlanan ilana istinaden 19 Ağustos 2021 tarihinde Özyeğin Üniversitesince online yapılan sınav sonucunda başarılı bulunan adaylar aşağıda belirtilmiştir.
YEŞİM HAFİZE DESTİCİOĞLU ( ASİL ) HİLAL KAYNAR ( ASİL ) ELİF NUR ADIGÜZEL ( 1. YEDEK ) SEVGİ PINAR FIRAT ( 2. YEDEK )
Kaynak: Habermetre