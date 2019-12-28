Mimarlık Başarısında Gelenek Bozulmadı

28.12.2019 20:54 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:54

Mimarlık Eğitimi Derneği MİMED tarafından bu sene on sekizincisi düzenlenen ve mimarlık bölümü lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin mimari proje stüdyolarında ürettikleri projelerle katıldıkları 'MİMED 2019 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri'ne 63 üniversiteden toplam 800 proje başvuruda bulunularak rekor birkatılımın gerçekleştiği öğrenildi.

35 üniversiteden toplam 219 projenin dijital ön elemeyi geçerekjüri değerlendirmesine sunulduğu bilgisini verenMAÜMimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı Zeynep Ataş,mimarlık alanında nabız tutan MİMED yarışmasında son 4 yıldır ödül aldıklarını belirterek daha büyük başarılara imza atmak istedikleriniifade etti.

Ataş, projenin konusu ve veriliş biçiminden çok, verilen tasarım problemine öğrencinin yaklaşımının göz önünde bulundurulması, proje sürecinde sarf edilen entelektüel emek ve gerçekleştirilen araştırmanın temsil edilmiş olması, bağlam (fiziksel, toplumsal, kültürel, tarihsel) ile kurulan ilişkinin değerlendirilmesinin yanı sıra öğrencinin içinde bulunduğu akademik yılın gerektirdiği birikime sahip olmasının da MİMED tarafından proje değerlendirme ölçüsü olarak kabul edildiğini söyledi.

Türkiye'nin her yerinden veköklüüniversitelerindenkatılımın sağlandığı "Ulusal Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması"nda, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin başarı ödülünü kazanmalarının, heyecan verici olduğunu belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.İbrahim Özcoşar,

"Mardin Artuklu Üniversitesine ait özel bir kimlik oluşturma çalışmalarına başladık ve öğrencilerimizin her başarısı kimliğimize olan aidiyetduygumuzu pekiştirerek büyük bir sevinç ve gurur yaşamamıza sebep oluyor. Bu tür başarıların Artuklu Üniversitesi'ne büyük katkılar sunarak kimliğimizi desteklediğini düşünüyorum." dedi.

MİMED 2019 "Ulusal Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması"nda Mardin Artuklu Üniversitesini temsil ederek, Jüri Özel ödülüne hak kazanan Mimarlık Fakültesi 3.sınıföğrencisiSibel Çamurdaş ve 4. sınıf Muhammed Talib Özerdem'i tebrik eden Rektör Özcoşar, başarıların devam etmesi temennisi ile üniversite adına kendilerinetablet hediye etti.

Mardin Artuklu Ünversitesi'ninönümüzdeki yıllardagüçlendirilecekolan Akademik Kadro çalışmalarında Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) sınavlarında başarı gösterenMardin Artuklu Üniversitesi mezunlarına öncelik verileceği konusunda öğrencileremüjde veren Özcoşar, alınacak akademik kadroya en az iki dil öğretimi ve yurt dışı deneyimler kazandırılmasıyla vizyonu geniş, etkinilim insanlarının üniversitede hizmet vermesini sağlayacaklarını ifade etti.

Kaynak: Bültenler