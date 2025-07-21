Mimarlık başarı sıralaması şartı kaç, YKS 2025 ilk kaç bin kişi Mimarlık tercih edebilir?

YKS 2025 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, mimarlık bölümü için gerekli olan başarı sıralaması şartını merak ediyor. Tercih döneminde önemli bir kriter olan bu şart, mimarlık okumak isteyen öğrencilerin hangi sıralamada olmaları gerektiğini belirliyor. Peki, 2025 yılında mimarlık için başarı sıralaması kaç olacak? İlk kaç bin içindeki adaylar bu bölümü tercih edebilecek?

MİMARLIK BÖLÜMÜ HAKKINDA

Mimarlık, estetik ve işlevselliği bir araya getiren, yapı tasarımı ve inşaat süreçlerini kapsayan disiplinler arası bir alandır. Bu bölümde öğrenciler;

• Mimari Tasarım,

• Yapı Malzemeleri ve Teknolojileri,

• Şehir Planlama,

• Restorasyon ve Koruma,

• Sürdürülebilir Mimari,

• İç Mimari ve Peyzaj Tasarımı

gibi dersler alarak teorik ve pratik beceriler kazanır. Ayrıca, bilgisayar destekli tasarım (CAD) programları kullanımı da mimarlık eğitiminin önemli bir parçasıdır.

2025 YKS MİMARLIK BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen kurallara göre, mimarlık bölümlerine yerleşebilmek için SAYISAL puan türünde ilk 250.000 içinde olmak gerekiyor. Bu sıralama, üniversitelerin kontenjanlarına ve adayların puan dağılımlarına göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, mimarlık için asgari başarı sıralaması 250 bin olarak belirlenmiştir.

Diğer Popüler Bölümlerin Başarı Sıralaması Şartları:

• Tıp: 50 bin

• Diş Hekimliği: 80 bin

• Hukuk: 100 bin (EA)

• Eczacılık: 100 bin

• Mühendislikler: 300 bin

• Öğretmenlik Programları: 300 bin

MİMARLIK TERCİH EDECEK ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

1. Sıralama Şartını Geçmek: SAY puan türünde 250 bin ve üzeri sıralama yapmak.

2. Özel Yetenek Sınavı Gerektiren Üniversiteler: Bazı üniversiteler (MSGSÜ, YTÜ gibi) ek yetenek sınavı isteyebilir.

3. Üniversite Kontenjanları: Devlet ve vakıf üniversitelerinin kontenjanları farklılık gösterebilir.

4. YKS Puan Türü: Mimarlık için SAYISAL (MF) puanı esas alınır.

SONUÇ

2025 YKS'de mimarlık bölümünü tercih etmek isteyen adayların SAY puan türünde ilk 250.000 içinde olması gerekiyor. Ancak, köklü üniversitelerde bu sıralama çok daha yüksekte olabilir. Tercih yaparken üniversitelerin geçmiş yıl taban puanlarını ve sıralamalarını incelemek önemlidir.

Mimarlık, yaratıcılık ve teknik bilgiyi birleştiren bir meslek olduğu için, bu alanda başarılı olmak isteyen öğrencilerin sınav sürecini iyi değerlendirmesi gerekiyor.