Mimar Sinan kabri başında anıldı
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Mimar Sinan kabri başında anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mimar Sinan kabri başında anıldı

Osmanlı İmparatorluğu'nun muhteşem dönemine eserleriyle damga vurarak 50 yıl boyunca 'mimarbaşı' olarak görev yapan Mimar Sinan, kabri başında anıldı.

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Osmanlı İmparatorluğu'nun muhteşem dönemine eserleriyle damga vurarak 50 yıl boyunca 'mimarbaşı' olarak görev yapan Mimar Sinan, kabri başında anıldı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun muhteşem dönemine eserleriyle damga vuran, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde 50 yıl boyunca 'mimarbaşı' olarak görev yapan Mimar Sinan, 9 Nisan Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü'nde 'Kalfalık eserim' dediği Süleymaniye Camii yanında bulunan kabri başında anıldı. Cuma namazı kılındıktan sonra düzenlenen anma etkinliğinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve vatandaşlar eşlik etti. İstanbul İl Müftüsü M. Emin Maşalı da Mimar Sinan'ın kabri başında dualar etti. - İSTANBUL

Mimar Sinan kabri başında anıldı
Mimar Sinan kabri başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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