Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada
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Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada

25.11.2020 09:47 | Son Güncelleme: 25.11.2020 10:03

Bakırköy'de fosforlu işçi kıyafeti giyen hırsızlar 2 bin 200 metre uzunluğundaki fiber kabloyu motorlu testereyle parçalayıp kamyonete yükledi. Yaklaşık 1 milyon liralık kabloyu hurdacıya 75 bin liraya satan hırsızların kabloyu parçaladıkları anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İstanbul Bakırköy'de fosforlu işçi kıyafeti giyen hırsızlar 2 bin 200 metre uzunluğundaki fiber kabloyu motorlu testereyle parça parça edip kamyonete yüklediler. Yaklaşık 1 milyon liralık kabloyu hurdacıya 75 bin liraya sattılar. Konuyla ilgili çalışma başlatan Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri 4 hırsızı gözaltına aldı. Hırsızların gündüz vakti herkesin içinde motorlu testereyle kablo kestikleri anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada

Sabah'ın haberine göre, Bakırköy Yeşilköy'de telekomünikasyon şirketi tarafından mahalleye fiber altyapı döşemesi yapılıyordu. Bir grup hırsız kendileri de işçiler gibi fosforlu kıyafet giyip kabloların başına geçti. Hırsızlardan biri tuttu diğeri eline aldığı motorlu testereyle kabloyu birer metre uzunluğunda odun doğrar gibi doğradı. İki hırsızda doğranan kabloları kamyonetlerine yükledi. Yaklaşık 2 bin 200 metre kabloyu doğrayıp çalan hırsızlar olay yerinden kaçtı.

Milyonluk kabloyu böyle çaldılar! Odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler

1 MİLYONLUK KABLOYU 75 BİN LİRAYA SATTILAR

Gündüz vakti herkesin içinde işçi kıyafeti giyip 1 milyon liralık kabloyu çalan hırsızlar, çaldıkları kabloyu götürüp 75 bin liraya bir hurdacıya sattılar.

4 HIRSIZ YAKALANDI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 bin 200 metre fiber kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp çalan 4 hırsızı yakalayarak gözaltına aldı. Hurdacıda olduğu belirlenen kabloların, şirkete teslim edileceği öğrenildi. 4 Hırsız emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada
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