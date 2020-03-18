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Amerika Birleşik Devletleri, Brooklyn Nets, Koronavirüs, Magazin

Milyonların yakından tanıdığı o isimde koronavirüse yakalandı

NBA yıldızı Kevin Durant, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

18.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:00
Milyonların yakından tanıdığı o isimde koronavirüse yakalandı

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını ABD'de hızla yayılmaya devam ederken NBA'den yeni vaka haberi geldi. Brooklyn Nets Kulübü'nden yapılan açıklamada, 4 oyuncunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve oyuncuların karantinaya alındığı belirtildi.



İSMİ GİZLİ TUTULAN 4 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İsimleri gizli tutulan 4 ismin tedavilerinin devam edildiğinin kaydedildiği açıklamada, yakın dönemde Brooklyn Nets ile karşılaşmış takımların da bilgilendirildiği dile getirildi.



Nets'in açıklaması sonrası The Athletic'e konuşan yıldız oyuncu Kevin Durant, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 31 yaşındaki yıldız basketbolcu, "Herkes dikkatli olsun, kendinize ve karantinaya dikkat edin. Bunu aşacağız" ifadesini kullandı.



Daha önce Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert ile Donovan Mitchell'ın testleri pozitif çıkmış ve artan Koronavirüs vakalarının ardından NBA askıya alınmıştı.

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Kaynak: Snob Magazin

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