Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
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Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar

Türkiye'nin yeni normalinde kalkan yasaklar belli oldu. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi, 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama tümüyle kalktı. Nikah ve düğün salonlarının açılma tarihi netleşti.

10.06.2020 09:00 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:40

Türkiye, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 11 Mart günü ülkeye sıçrayan yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında bir dizi kararlar ve yasaklar aldı. Bu yasaklardan bazıları ise geçtiğimiz gün kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Erdoğan, halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini ve sonuçları milletle paylaştıklarını belirterek, toplantıda alınan kararları şöyle açıkladı:

65 YAŞA YASAK KALKTI

Uzun süredir dışarı çıkamayan ve bir süredir pazar günleri izinli olan 65 yaş üstü vatandaşlara yasak kalktı. Yeni karara göre 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler.

18 YAŞ ALTINA SERBEST

18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalktı.

Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar

NİKAH SALONLARI AÇILIYOR

Bir diğer merak edilen konu ise nikah ve düğün salonlarıydı. Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacak.

LOKANTALARIN KAPANIŞ SAATİ 24.00'E ÇIKARILDI

Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22'idi. Son açıklamaya göre kapanış saati değişti. Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatıldı.

SİNEMA 1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN SERBEST

Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek.

Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar

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