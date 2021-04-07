Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu! WhatsApp'ta herkesin yakındığı sorun tarihe karışıyor
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Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu! WhatsApp'ta herkesin yakındığı sorun tarihe karışıyor

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Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özellikle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Kullanıcıların sıklıkla yakındığı işletim sistemleri arasında sohbet aktarımı yapılamaması artık tarihe karışıyor. Artık kullanıcılar, iOS ve Android cihazlar arasında sohbet aktarımı gerçekleştirebilecek. Güncellemenin önümüzdeki dönemde yapılabileceği belirtiliyor.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan yeni bir güncelleme geliyor.

Apple cihazlarıyla android cihazları arasında geçiş yapan kullanıcılar mesajlarını aktarmakta zorluk yaşıyordu. Şirket yeni güncellemeyle bu sorunun önüne geçecek.

Bundan sonra kullanıcılar güvenli olmayan üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymayacak. Özellik şu anda geliştirme aşamasında. Ne zaman yayımlanacağına dair bir tarih bulunmuyor.

WEB GÜNCELLEMESİ

Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'ın tarayıcı versiyonunu kullanmak için telefonunuzun internete bağlı olması gerekiyordu. Eğer telefonunuz kapanırsa ya da interneti kesilirse WhatsApp Web iletişiminiz de sonlanmış oluyordu. Şirket yeni yapacağı güncellemeyle bu uygulamayı sonlandıracak. Henüz test aşamasında olan özellikle bundan sonra telefonunuzda internet olmasa bile WhatsApp iletişimine devam edebileceksiniz.

SESLERİ HIZLANDIRMA ÖZELLİĞİ

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp sesli iletişimde de yeni bir adım atıyor. WABetaInfo'da yer alan bilgilere sesli mesajlar için farklı oynatma hızları geliyor. Buna göre; kullanıcılar isteğe bağlı olarak sesli mesajları 1.0, 1.5 ve 2.0 hızlarında oynatabilecek. Söz konusu özelliğin yakında Android ve iOS'un beta sürümlerine geleceği bildirildi.

WHATSAPP WEB'E SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ ARAMA DESTEĞİ GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp masaüstü uygulaması için sesli ve görüntülü arama desteği vermeye başladığını duyurmuştu.

WHATSAPP MESAJLARI 24 SAAT SONRA SİLİNECEK

WhatsApp platformu için kendi kendini imha edecek fotoğraflar özelliğinin test edilmekte olduğu haberi basına sızdırılmıştı. Ortaya çıkan bilgilere göre uygulamada fotoğraf paylaşırken ekranda yeni bir buton ile karşılaşılacağız. Bu özellik hem kişisel hem de grup sohbetleri için geçerli olacak. 24 saatin ardından yok olan WhatsApp mesajları özelliğiyle karşılaştık.

Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu! WhatsApp'ta herkesin yakındığı sorun tarihe karışıyor
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