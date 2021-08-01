Milyon takipçisi olan TikTok fenomeni Anthony Barajas, kız arkadaşıyla gittiği sinemada gözünden vurularak öldürüldü

28 Temmuz gecesi Tuscany Caddesi'ndeki The Crossing sinemasına gerçekleştirilen saldırıda hastaneye kaldırılan ardından da ölen kişinin kimliği açıklandı. Saldırıda gözünden vurulması nedeniyle ağır yaralanan, ardından da hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden şahsın ünlü Tik- Tok fenomeni Anthony Barajas olduğu bildirildi.

Amerika'da 28 Temmuz gecesi, saat 23:45 sularında Tuscany Caddesi'ndeki The Crossing sinemasında iki gence yönelik silahlı saldırının detayları belli oldu. Saldırı sırasında bir erkek ve yanındaki genç kız yaralanmış, erkek gözünden yaralı şekilde hastaneye kaldırıldıktan sonra yoğun bakıma alınmıştı. Genç kızın durumunun daha iyi olduğu belirtilirken, kimliklerine ilişkin bir açıklama yapılmamıştı.

1 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

ABD polisi kurbanların kimliğini açıkladı. Saldırıda yaralanan 18 yaşındaki genç kızın Rylee Goodrich olduğu, gözünden vurulan kişinin ise Tik- Tok'ta 1 milyonda fazla takipçisi bulunan fenomen Anthony Barajas olduğu bildirildi. Çiftin ilk randevularına çıktığı ve gittikleri sinemada öldürüldükleri kaydedildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Saldırganın, ünlü fenomeni ve genç kızı tanıdığına dair herhangi bir bilgi olmadığı öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Joseph Jimenez olduğu ve gözaltına aldığını açıklandı. Jimenez'in Rylee'yi vurduktan sonra cüzdanını da çaldığı belirtildi. Saldırgan hem cinayet hem de hırsızlıkla yargılanacak.

Corona Polis Departmanı'ndan Tobias Kouroubacalis yaptığı açıklamada silahlı saldırının gerçekleştiği sinemada "The Forever Purge"ün gösterildiğini belirtmişti.