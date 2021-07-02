Milyarderlerin uzay yarışı: Branson, Bezos'tan önce uzaya gidecek
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Milyarderlerin uzay yarışı: Branson, Bezos'tan önce uzaya gidecek

Milyarderlerin uzay yarışı: Branson, Bezos'tan önce uzaya gidecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Virgin Galactic uzay şirketinin kurucusu Richard Branson'ın, uzay şirketi Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos'tan önce 11 Temmuz'da uzaya gideceği açıklandı.

Virgin Galactic uzay şirketinin kurucusu Richard Branson'ın, uzay şirketi Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos'tan önce 11 Temmuz'da uzaya gideceği açıklandı. Böylece Branson, ABD'li rakibi Bezos'tan 9 gün önce uzaya çıkmış olacak.

İngiliz milyarder Richard Branson'ın ticari uzay yolculukları düzenlemek için kurduğu Virgin Galactic ile uzaya çıkacağı tarih belli oldu. Branson'ın, ABD'li milyarder Jeff Bezos'tan önce 11 Temmuz'da uzaya gideceği duyuruldu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, 11 Temmuz'da uzaya test uçuşu düzenleneceği belirtildi. Branson dahil 6 kişinin yer alacağı uçuş, Virgin Galactic şirketinin ise uzaya 4. uçuşu olacak. Twitter hesabından konuya dair paylaşım yapan Branson, "Her zaman bir hayalperest oldum. Annem bana asla pes etmemeyi ve yıldızlara ulaşmayı öğretti. 11 Temmuz'da, bir sonraki Virgin Galactic uzay uçuşunda bu rüyayı gerçeğe dönüştürmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Virgin Galactic'in açıklaması, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ait uzay şirketi Blue Origin'in 20 Temmuz'daki uzay yolculuğunda 82 yaşındaki ABD'li pilot Wally Funk'un da yer alacağını duyurmasının ardından geldi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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