Milyarder işadamı Roman Abramovich'in 430 milyon sterlinlik yatı ilk kez görüntülendi
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Milyarder işadamı Roman Abramovich'in 430 milyon sterlinlik yatı ilk kez görüntülendi

24.02.2021 10:02 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:12
Milyarder işadamı Roman Abramovich'in 430 milyon sterlinlik yatı ilk kez görüntülendi

İngiltere Primier Lig'teki Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in 430 milyon sterlinlik yeni süper yatı ilk kez görüntülendi.

İngiltere Primier Lig'teki Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in 430 milyon sterlinlik yeni süper yatı ilk kez görüntülendi.  'Solaris' isimli yatta bir helikopter iniş yeri, 48 kabin ve 8 güverte bulunuyor.

Rus-İsrailli milyarder iş adamı Roman Abramovich'in Almanya'da bir tersanede inşa edilen 430 milyon sterlinlik yeni süper yatı 'Solaris' ilk kez görüntülendi. 36 yolcu kapasiteli, 48 kabine ve 60 kişilik mürettebata sahip olacak yatta bir helikopter iniş yeri, yüzme havuzu ve 8 güverte bulunacak. Yatın tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.

36 YOLCU KAPASİTELİ 48 KABİN BULUNUYOR

Almanya'daki tersanede yapımı tamamlanmasına kısa bir süre kaldığı belirtililen Solaris, 36 yolcu kapasiteli 48 kabin ve 60 kişilik mürettebata sahip olacak. Çarpıcı süperyat, bir helikopter pisti de dahil olmak üzere sekiz güverteye sahip olacak. 460ft Solaris, Buckingham Sarayı'ndan daha büyük bir alanda yapıldı. 


Milyarder işadamı Roman Abramovich'in 430 milyon sterlinlik yatı ilk kez görüntülendi
Milyarder işadamı Roman Abramovich'in 430 milyon sterlinlik yatı ilk kez görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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