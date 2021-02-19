Milwaukee Bucks - Toronto Raptors maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Milwaukee Bucks - Toronto Raptors maçı hangi kanalda, saat kaçta?

19.02.2021 01:41 | Son Güncelleme: 19.02.2021 01:45
Milwaukee Bucks - Toronto Raptors maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Milwaukee Bucks - Toronto Raptors maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Milwaukee Bucks - Toronto Raptors maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Milwaukee Bucks - Toronto Raptors maçı gerçekleşecek. Peki, Milwaukee Bucks - Toronto Raptors maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

MILWAUKEE BUCKS - TORONTO RAPTORS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Milwaukee Bucks - Toronto Raptors maçı Milwaukee'da Fiserv Forum'da oynanacak. Milwaukee Bucks - Toronto Raptors maçı, Bilyoner TV ve S Sport , S Sport Plus kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Tivibu 73, D-Smart 78, Vodafone TV 11, Kablo TV 240, Turkcell TV+ 77 ve web üzerinden izlenebilmektedir.

MILWAUKEE BUCKS - TORONTO RAPTORS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 19 Şubat Cuma günü oynanacak Milwaukee Bucks - Toronto Raptors maçı, Türkiye saatiyle 03.30'da başlayacak.

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