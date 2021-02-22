Milwaukee Bucks - Sacramento Kings maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Milwaukee Bucks - Sacramento Kings maçı hangi kanalda, saat kaçta?

22.02.2021 01:49 | Son Güncelleme: 22.02.2021 01:52
Milwaukee Bucks - Sacramento Kings maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Milwaukee Bucks - Sacramento Kings karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Milwaukee Bucks - Sacramento Kings maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Milwaukee Bucks - Sacramento Kings maçı gerçekleşecek. Peki, Milwaukee Bucks - Sacramento Kings maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

MILWAUKEE BUCKS - SACRAMENTO KINGS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Milwaukee Bucks - Sacramento Kings maçı Milwaukee'da Fiserv Forum'da oynanacak. Milwaukee Bucks - Sacramento Kings maçı, Bilyoner TV ve NBA TV HD kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Tivibu 75, D-Smart 72 ve Turkcell TV+ 76 üzerinden izlenebilmektedir.

MİLWAUKEE BUCKS - SACRAMENTO KİNGS NETS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 22 Şubat Pazartesi günü oynanacak Milwaukee Bucks - Sacramento Kings maçı, Türkiye saatiyle 05.00'da başlayacak.

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