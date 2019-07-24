Milli yelkenci Ecem Güzel, Tokyo 2020'de yarışacak

Milli yelkenci Ecem Güzel, gelecek yıl Japonya'nın ev sahipliği yapacağı 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılacak.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Sakaiminato kentinde düzenlenen 2019 Laser Radial Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Ecem Güzel, 120 net puanla 10. oldu.

Milli sporcu bu derecesiyle daha önce elde edilen olimpiyat kotasının sahibi olarak gelecek yıl yaz oyunlarında mücadele etmeye hak kazandı.

49 ülkeden 111 sporcunun mücadele ettiği şampiyonayı olimpik milli sporcu Nazlı Çağla Dönertaş ise 30. sırada tamamladı.