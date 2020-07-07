Milli yamaç paraşütçüsü 8 saat 15 dakika havada kalarak rekor kırdı Milli yamaç paraşütçüsü Oğuzkan Sadeer'in rekor denemesi yapması Çorum Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ali Karınlıoğu'nun açıklaması ÇORUM - Milli yamaç paraşütçüsü Oğuzkan Sadeer, deneme amacıyla yaptığı uçuşla 8 saat 15 dakika havada kalarak Türkiye'de bir ilke imza attı.

Milli yamaç paraşütçüsü Oğuzkan Sadeer'in rekor denemesi yapması

Çorum Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ali Karınlıoğu'nun açıklaması

ÇORUM - Milli yamaç paraşütçüsü Oğuzkan Sadeer, deneme amacıyla yaptığı uçuşla 8 saat 15 dakika havada kalarak Türkiye'de bir ilke imza attı.

Rekor denemesi için Çorum'un Bayat ilçesinden havalanan Sadeer, yamaç paraşütüyle termal hava akımları yardımıyla 292 kilometre katetti. Toplamda 8 saat 15 dakika boyunca havada kalan milli sporcunun uçuşu, Konya'da son buldu.

Çorum Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ali Karınlıoğu, rekor denemesiyle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Kaynak: AA