Milli tekvandocu İrem Yaman: Katılmaya hak kazandığım olimpiyatlara başka sporcuyu gönderiyorlar
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hak ettiği halde katılamama gibi bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtti.
09.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:12
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hak ettiği halde katılamama gibi bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtti.View on euronews
Kaynak: Euronews.com
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