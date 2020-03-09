Milli tekvandocu İrem Yaman: Katılmaya hak kazandığım olimpiyatlara başka sporcuyu gönderiyorlar Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hak ettiği halde katılamama gibi bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtti.