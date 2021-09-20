MİLLİ SPORCUMUZ DERİN TOPARLAK'A DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA BAŞARILAR - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

MİLLİ SPORCUMUZ DERİN TOPARLAK'A DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA BAŞARILAR Paletli Yüzme Milli Sporcumuz Derin Toparlak, CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası için Kolombiya'da. Paletli Yüzme Milli Takım Antrenörü Canberk Babaoğlu ile birlikte CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası için dün Kolombiya'nın Santa Marta şehrine giden Milli Sporcumuz Derin Toparlak, 23-27 Eylül tarihleri arasındaki şampiyonluk yarışlarında ülkemizi temsil edecek. Milli sporcumuz ve antrenörümüzü Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki havalimanında aktarma uçuşu öncesinde Türkiye Bogota Büyükelçiliği görevlileri karşılayarak desteklerini ve başarı dileklerini iletti. Milli Sporcumuz Derin Toparlak, paletli yüzme büyüklerde ilk uluslararası başarımıza 2019'da imza atmıştı. Toparlak, Yunanistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda 6 bin metre açık su yarışında altın, havuz etabı 1500 metrede ise gümüş madalya, ardından 2021 yılında Rusya'daki Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda tarihimizdeki ilk dünya şampiyonluğunu havuz etabı 1500 metredeki birinciliğiyle kazanmıştı. Federasyon Başkanımız Prof. Dr. Şahin Özen yaptığı açıklamada, "CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan başarılı Milli Sporcumuz Derin Toparlak ve Antrenörü Canberk Babaoğlu'na şimdiden başarılar diliyoruz. Sualtı topluluğu ailemizin kalbi onlarla atıyor. Umuyorum ki Milli Sporcumuz Derin Toparlak yoğun antrenmanlarının ardından hedeflediği, hak ettiği dereceyi elde edecek. Ulusal organizasyonlarımızda ve uluslararası başarılarımızda her zaman yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza, Spor Genel Müdürlüğü'müze ayrıca ülkemizin Bogota Büyükelçiliği'ne teşekkür ediyorum" dedi. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

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