Milli Sporcu Zilan Ertem'den Altın Madalya

Judo Ümitler Avrupa Kupası müsabakaları, 12-13 Mart 2022 tarihleri arasında Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'te düzenlendi. Organizasyona 32 ülkeden 689 sporcu katılım sağladı. Türkiye organizasyonun ilk gününü 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak tamamladı. Ümitler Avrupa Kupasının kapanış gününde 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Milli Takımımız, organizasyonu 5 madalya ile noktaladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Milli Judocusu Zilan Ertem, bu önemli organizasyonda 40 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Zilan Ertem, elde ettiği başarıyla hem ülkemizi hem de kulübümüzü gururlandırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü de, Milli Judocu Zilan Ertem'i aldığı başarıdan dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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