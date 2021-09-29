- Milli sporcu engelleri aşıp Avrupa'da dans edecek

Kütahyalı sporcu Hüseyin Ayyıldız, Avrupa Tekerlekli Sandalye Dans Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

KÜTAHYA - Kütahyalı Hüseyin Ayyıldız, Polonya'da düzenlenecek olan Avrupa Tekerlekli Sandalye Dans Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya alarak Milli Takıma seçilen Kütahya Engelliler Umut Spor Kulübü sporcusu Hüseyin Ayyıldız, 8-10 Ekim tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek olan Avrupa Tekerlekli Sandalye Dans Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. 9 günlük milli takım kampının ardından Polonya'da ki şampiyonaya gidecek olan Ayyıldız Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

"44 ülkenin önünde bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz"

"Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum" diyen milli sporcu Hüseyin Ayyıldız, "Antalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Dans Yarışması'nda 38 sporcu arasından kendi klasmanımda birinci olarak milli takıma girdim. Milli takımdan sonrada 8-10 Ekim tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılacağım. Avrupa Şampiyonası'nda 44 ülkeden 480 sporcu olacak bizim oradaki öncelikli hedefimiz şanlı Türk bayrağını, ülkemizi ve şehrimizi en güzel temsil etmek. Orada 44 ülkenin önünde bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Antalya'da yapılacak 9 günlük bir milli takım kampına katılacağım. Orada kondisyon antrenmanı, ağırlık antrenmanları, dans ve figür antrenmanları olacak. Milli takım kampının ardından Polonya'ya gideceğiz ve ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Ben dansımda 1,5 dakika boyunca polisten kaçan bir suçluyu anlatıyorum, şehrin haylazı olarak arkamızda polis biz kaçıyoruz ve en güzel tarafı da polise yakalanmıyoruz" dedi.