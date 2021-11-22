Milli Siber Güvenlik Zirvesi başladı
AA / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın toplantının yapılacağı salona gelişi Katılımcılardan ve salondan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenen "Milli Siber Güvenlik Zirvesi Açılış Töreni"ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın toplantının yapılacağı salona gelişi
Katılımcılardan ve salondan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenen "Milli Siber Güvenlik Zirvesi Açılış Töreni"ne katıldı. (4)