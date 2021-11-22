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Milli Siber Güvenlik Zirvesi başladı

AA / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın toplantının yapılacağı salona gelişi Katılımcılardan ve salondan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenen "Milli Siber Güvenlik Zirvesi Açılış Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın toplantının yapılacağı salona gelişi

Katılımcılardan ve salondan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenen "Milli Siber Güvenlik Zirvesi Açılış Töreni"ne katıldı. (4)

Milli Siber Güvenlik Zirvesi başladı

Milli Siber Güvenlik Zirvesi başladı

Milli Siber Güvenlik Zirvesi başladı

AA / Cebrail Karabulut - Son Dakika Haberleri

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