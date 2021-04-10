Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey anıldı
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Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey anıldı

Anadolu Ajansı / Fatih Tarikçi - Haberler | Güncel
Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey anıldı

Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey, ölümünün 102. yıl dönümünde Boğazlıyan'da düzenlenen törenle anıldı.

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Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey, ölümünün 102. yıl dönümünde Boğazlıyan'da düzenlenen törenle anıldı.

Bakanlar Kurulu kararıyla 14 Ekim 1922'de "milli şehit" ilan edilen Kaymakam Mehmet Kemal Bey için görev yaptığı Boğazlıyan Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi.

Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Gülnar'ın Milli Şehit Mehmet Kemal Bey Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Hükümet Konağı bahçesine Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey anısına fidan dikilmesiyle tören sona erdi.

Törene, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, siyasi parti temsilcileri, belde belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Tarikçi

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