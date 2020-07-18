Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Afyoncu, Vali Şıldak'ı ziyaret etti Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Vali Hasan Şıldak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Vali Hasan Şıldak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Balıkesir'e gelen Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Vali Hasan Şıldak'a görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Üniversitede yapılan projeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'yu makamında ağırlayan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şıldak, Rektör Afyoncu'ya nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA