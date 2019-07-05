Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Erhan Afyoncu

Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Erhan Afyoncu

- Törenden görüntüler Milli Savunma Üniversitesi rektörü Erhan Afyoncu'nun konuşması İSTANBUL - Milli Savunma Üniversitesi rektörü Erhan Afyoncu, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

- Törenden görüntüler
Milli Savunma Üniversitesi rektörü Erhan Afyoncu'nun konuşması İSTANBUL - Milli Savunma Üniversitesi rektörü Erhan Afyoncu, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Kaynak: AA
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