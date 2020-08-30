Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni (3)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni (3)

Milli Savunma Üniversitesi harp okullarını başarıyla tamamlayan teğmenler diplomalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle aldı.

30.08.2020 19:55 | Son Güncelleme: 30.08.2020 20:01

Milli Savunma Üniversitesi harp okullarını başarıyla tamamlayan teğmenler diplomalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle aldı.

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de katılımıyla koronavirüsle mücadele kapsamında önlemlerin yoğun olarak alındığı Kara Harp Okulu'nda yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tören alanına gelişinde öğrencileri "Merhaba Harbiyeli" diyerek selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hava Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Alparslan Yücel Soysal, Kara Harp Okulu'ndan 270, Deniz Harp Okulu'ndan 194 ve Hava Harp Okulu'ndan 177 teğmenin bugün mezun olmaya hak kazandığını belirtti.

Diplomalarını alarak meslek hayatlarına gururla adım atacak teğmenlerin "Güçlü ordu, güçlü Türkiye" inancıyla Türk milletinin desteğini yüreklerinde hissedeceklerini ifade eden Soysal, şunları söyledi:

"Harp okullarındaki eğitim ve öğretimdeki hedefimiz yurt edinilmiş vatan topraklarımızın bekası ile aziz milletimizin huzur ve güvenliği için tüm tehdit ve risklere karşı süratle cevap verebilecek, vatanına, milletine, devletine, bayrağına ve TSK'ya sadakatle bağlı, milli, demokratik ve milletinin kültürel değerlerini benimseyen ve bu değerlere sahip çıkan, üstün nitelikli ve fiziki gücü yüksek muvazzaf subaylar yetiştirmektir.

15 Temmuz 2016 menfur darbe girişimi sonunda ülkemizde yaşanan hadiseler ülkemizi ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi derinden sarsmıştır. Vatan sevgisinden, disiplinden yoksun ve askerlik yeminine ihanet edenlerin devletimizi ve milletimizi sürükledikleri felaket ibret vericidir. Devletimizin ve milletimizin bekasını doğrudan tehdit eden bu tür ihanet hareketleri ile bir daha karşılaşmamak üzere Kara, Deniz ve Hava harp okulları bilim ve aklın ışığında, fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirme sorumluluğunun bilincindedir."

"Müfredatımızı tamamen milli çizgide yeniledik"

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da dört sene önce dünya tarihindeki en büyük ihanetlerden birinin yaşandığını anımsattı.

Afyoncu, göreve geldiğinde ilk olarak okullardaki tahribatı ortaya çıkardıklarına işaret ederek 31 Ekim 2016'da dost ve kardeş ülkelerden gelen misafir askeri personelle eğitim-öğretime başladıklarını dile getirdi.

O dönemde sadece 126 mezunlarının olduğunu belirten Rektör Afyoncu, "Bu yıl üç harp okulu, dört astsubay okulu ve harp enstitülerinden mezunumuzun sayısı 3 bin 371" diye konuştu.

Bugünlere kolay gelinmediğini, büyük zorluklarla karşılaştıklarını söyleyen Afyoncu, "Bu zorlukları aşarken en önemlisi Türk milletinin teveccühü oldu. Mensubu olmaktan şeref duyduğum bu milletin her bir ferdi her türlü desteği verdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da büyük desteğine değinen Afyoncu, şunları kaydetti:

"Milli Savunma Üniversitesi 17 bin civarında öğrencisi ve 8 bin personeli ile yaklaşık 25 bin kişilik bir aile olarak faaliyetlerine devam ediyor. Yaptığımız birçok çalışma birilerini rahatsız etti ki bazı raporlara da konu oldu. Fakat milletimiz şundan emin olabilir, ne olursa olsun biz 2 bin 200 yıllık Türk tarihi ve kültüründen gelen bilgilerle ve kültürle hareket edip öğrencilerimizi o şekilde yetiştireceğiz.

Biz müfredatımızı tamamen milli çizgide yeniledik. Aynı zamanda birçok stratejik konuda öğrencilerimize doktora yaptırmaya başladık. Mesela deniz hukuku konusunda dört öğrencimiz doktora yapıyor, savunma sanayisi projelerinde harp okullarımız görev almaya başladılar."

Genç teğmenlere de seslenen Afyoncu, "Kıymetli teğmen kardeşlerim, ömrünüz boyunca bağlı olacağınız iki yer var: Birisi Türk milleti, diğeri demokrasi. Bu millet kendisine hizmet edenleri tarihe altın harflerle yazar, ihanet edenleri de tarihin çöplüğüne atar. Bunu hiçbir zaman unutmayın ve bu aziz millete ömrünüz boyunca kanınızla hizmet etmeye devam edin, hepinizin yolu bahtı açık olsun." şeklinde konuştu.

Mezuniyet andı

Mezun teğmenler adına Hava Harp Okulunu birincilikle bitiren Hava Teğmen Şerafettin Ger tarafından mezuniyet andının yaptırılmasının ardından Kara ve Hava Harp okulları devre birincileri yaş kütüklerine dönem yıldız ve plaketini çaktı.

Deniz Harp Okulunu birincilikle bitiren Mücahit Şamil Doğan, 247'nci yıl baklasını denizcilere özgü usul ve esaslarla kaloma verdirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasının ardından okullarını birincilikle bitiren teğmenlere diplomalarını verdi.

Dereceye giren diğer öğrenciler diplomalarını TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve MSÜ Rektörü Afyoncu'ndan aldı.

Dereceyle mezun olan misafir teğmenlerin diplomalarını almalarının ardından Kara, Deniz ve Hava harp okulları sancak devir teslim gerçekleştirildi.

Tören, Kara, Deniz ve Hava harp okulları komutanları tarafından sancaktar ve sancak muhafızlarına kılıç ve diploma verilmesinin ardından sona erdi.

Tören alanında ayrılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni teğmenleri tebrik ederek "Yeni görev yerlerinizde sizlere üstün başarılar diliyor, ailelerinizle birlikte mutluluklar temenni ediyorum. Allah'a emanet olunuz" dedi.

Harbiyeliler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sağ ol" diyerek karşılık verdi.

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni (3)

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu 3. Sayfa
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı Ekonomi
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge Güncel
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi Medya
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
16 yaşındaki genci, eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü 3. Sayfa
16 yaşındaki genci, eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar Güncel
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, 'Şeytana uydum' dedi
Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, "Şeytana uydum" dedi
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Aracına sıkışan kazazedeyi telefonla çekme yarışına giren vatandaşlar tepki çekti
Aracına sıkışan kazazedeyi telefonla çekme yarışına giren vatandaşlar tepki çekti
Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Ağabeyi sevenlerinin içine su serpti
Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Ağabeyi sevenlerinin içine su serpti
Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre için Beşiktaş'tan 1 milyon euro istedi
Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre için Beşiktaş'tan 1 milyon euro istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz
Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti
Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti
Çevre kirliliği hayvanları da etkiliyor: Ayağına maske takılan bir martı, direkte mahsur kaldı
Çevre kirliliği hayvanları da etkiliyor: Ayağına maske takılan bir martı, direkte mahsur kaldı
İki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
İki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti
Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Fatih Dönmez Mustafa Şentop Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Hakan Ural Onur Saylak Didem Soydan
Spor Erol Bulut Caner Erkin Şenol Güneş Enner Valencia Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Futbolcu Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni (3) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 20:01:47. #1.14#
title