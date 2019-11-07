Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü...

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü...

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

07.11.2019 18:17 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:22
Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız devam edecek." - ANKARA

Kaynak: İHA
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