Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü...
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
07.11.2019 18:17 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:22
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız devam edecek." - ANKARA
Kaynak: İHA