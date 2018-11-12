Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkâri Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde Meydana Gelen Kazada Yaralanan 26...
IHAAW192052-GEN/12-11-2018 - Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkâri Süngü Tepe Üs Bölgesi’nde meydana gelen kazada yaralanan 26 kahraman silah arkadaşımızdan 18’i bu akşam itibarıyla tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edilmiştir.
Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde meydana gelen kazada yaralanan 26 kahraman silah arkadaşımızdan 18'i bu akşam itibarıyla tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edilmiştir. Yaralı 8 kahraman silah arkadaşımızın tedavilerine ise devam edilmektedir." 12.11.2018 19: 20: 52 TSI
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