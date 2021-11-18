Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılarımız Sayın Alpaslan Kavaklıoğlu ve Sayın Muhsin Dere Niğde'ye teşrif ettiler.

NİĞDE (Habermetre) - Tamamı Niğde'nin Bor ilçesindeki 7'nci Ana Bakım Merkez Komutanlığında üretilen Seyyar Sahra Hastanesinin teslim ve açılış törenine katılmak üzere ilimiz Niğde'ye teşrif eden Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılarımız Sayın Alpaslan Kavaklıoğlu ve Sayın Muhsin Dere, açılış töreni öncesi Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret ettiler.

Gerçekleştirilen ziyarette Milli Savunma Bakan Yardımcılarımız Sayın Alpaslan Kavaklıoğlu ve Sayın Muhsin Dere'ye ilimiz Niğde'nin genel durumu hakkında bilgi veren Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, ziyaretlerinden ve ilimize göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Valilik ziyaretlerinin ardından Milli Savunma Bakan Yardımcılarımız Sayın Alpaslan Kavaklıoğlu ve Sayın Muhsin Dere ile beraberlerindeki heyet, Bor ilçesi 7'nci Ana Bakım Merkez Komutanlığında üretimi tamamlanan ve en son teknoloji le donatılmış Seyyar Sahra Hastanesinin açılış törenine katıldılar.

Gerçekleştiren açılış törenin ardından Sahra Hastanesinde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakan Yardımcılarımız Sayın Alpaslan Kavaklıoğlu ve Sayın Muhsin Dere ile Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek daha sonra Bor Belediye Başkanı Serkan Baran'ı makamında ziyaret ettiler.

Niğde'de yapmış oldukları ziyaret ve incelemelerinin ardından Milli Savunma Bakan Yardımcılarımız Sayın Alpaslan Kavaklıoğlu ve Sayın Muhsin Dere ilimizden ayrıldılar.

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