Milli Savunma Bakanlığı, Akit TV'deki sözleri nedeniyle Murat Alan hakkında suç duyurusunda...

Milli Savunma Bakanlığı, Akit TV'de yayımlanan yayımlanan "Ters Kutuplar" adlı programda Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli generallere söylenen sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Bakanlıktan bugün yapılan yazılı, "Bir televizyon kanalında TSK'da görev yapan generallere söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, hazırlıkların tamamlanmasını müteakip suç duyurusunda bulunulacak" denildi.

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu üyesi Murat Alan, 1 Haziran Cumartesi günü "Ters Kutuplar" adlı programda gazeteci Ali Tarakçı ile tartışmıştı.

Murat Alan tartışma sırasında, "O hizaya gelmeyen apoletli Generalleriniz, hepsi Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu AK Parti iktidarı oturttu" demişti.

Bakan Akar, 'Yargı önünde bunun hesabını verecekler' demişti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "eşek' benzetmesi nedeniyle Murat Alan'a sert tepki göstermişti.

Akar Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Birlikteliğimize bazıları yalan yanlış konuşmalarla zarar vermeye çalışıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerine, komuta yapısına, generallerine, subaylarına, astsubaylarına dil uzatmak kimsenin haddi değil. Bu şekilde konuşanlar yargı önünde bunun hesabını verecekler" demişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Alan'ı kınamış ve onun sarfettiği sözlerindeki ifadelerin "ziyadesiyle rahatsız edici olduğunu" belirtmişti.

Altan açıklamasında, "Bu ifadeleri kullanan kişinin Sayın Cumhurbaşkanımızın adını ağzını alarak bu sözleri sarf etmesi ise bir diğer talihsizliktir" demişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de "Birisinin tutup da Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini zikrederek generallerimize hakaret gibi bir yanlışlık içinde olması asla kabul edilemez" diye konuşmuştu.