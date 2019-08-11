Milli Savunma Bakanı Akar: "Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin"

11.08.2019 10:55

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberinde komutanlar Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine helikopterle inerek durum hakkında bilgi aldı. Akar burada yaptığı açıklamada, "Hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız. Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin" dedi. Kuzey Kıbrık Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarını sürdüren Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine helikopterle indi. Akar ve TSK komuta kademesi, çalışmalara refaket görevine ilişkin bilgi aldı talimatlarda bulundu. Akar ve komutanlar, personelin kurban bayramlarını da kutladı. Akar TCG Gemlik fırkateyninde yapıtığı açıklamada, "Burada Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Ege'de bir oldubittiye göz yummayacağız. Herhangi bir şekilde bu haklarımıza karşı birtakım kararlar alınmasına müsaade etmeyeceğiz. İçinde bizim olmadığımız kararların yaşama şansı olmadığını başından beri söylüyoruz" diye konuştu. Olması gerekeni iyi komşuluk ve uluslararası hukuk çerçevesinde dile getirdiklerini belirten Bakan Akar, şunları söyledi:

"Şunu da kimse beklemesin, onlar araştırma, sondaj yapacak, gaz, petrol çıkaracak, o zenginliklerden istifade edecekler hem Kıbrıs halkı hem de Türkiye Cumhuriyeti devleti ve 82 milyon hiçbir şey yapmadan seyredecek. Bu çok komik, böyle bir şey olmaz. Bunu kimse bizden beklemesin. Uluslararası kurallar var, çeşitli uygulamalar, yöntemler var. Bu manada biz de hakkımız neyse, kendi hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız. Dolayısıyla bu konuda bizim gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin."

"ART NİYETLİLER UYUYAMADI" Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) temizlendikçe daha da güçlendiğini, bunu gerek operasyonları gerekse karada, denizde ve havada gerçekleştirdiği tatbikatlarla herkese gösterdiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Denizlerimizde sizlerin de görev aldığınız Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatlarını yaptınız. Doğu Akdeniz'de kim var kim yok bunu herkes gördü, anladı. Gerçekten dosta güven, düşmana korku verdiniz. Bütün Türkiye o tatbikatlarla heyecanlandı, gurur, güven, övünç duydu. Bunun dışında Türkiye'ye kem gözle bakanlar, Türkiye hakkında art niyeti olanlar da o gecelerde uyuyamadılar. Gücü gördüler." Gösterilen başarılardan dolayı bahriyelileri tebrik eden Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kez dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti devleti Kıbrıs'ta garantördür. Hakkımızı, hukukumuzu kimseye çiğnetmeyiz gereğini yaptık, gerektiğinde yine yaparız." dedi.

44 Yıl Sonra Aynı Birlikte Akar, Ada'daki birlik ziyaretleri kapsamında sınır hattında da inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar'ın bu kapsamdaki duraklarından biri de 44 sene önce görev yaptığı birlik oldu. Teğmen rütbesiyle görev aldığı hudut hattındaki 3. Piyade Bölük Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar hem o yılları andı hem de brifing aldı. Akar ayrıca ziyareti sırasında söz konusu dönemde askeri, bugün de KKTC vatandaşı olan Selahattin Demir isimli vatandaşla da bir araya geldi. Demir'in duygusal anlar yaşadığı ziyarette Akar ve eski askeri yapılan görevleri yad etti. Demir, Akar ve TSK'nın komuta kademesini Kıbrıs'ta görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Program kapsamında Akar ve komutanlar, bayram namazını Hala Sultan Camisi'nde kıldı. Vatandaşlar tarafından yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Akar ve TSK'nın komuta kademesi, namazın ardından halkla bayramlaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA