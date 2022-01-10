Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü - Haberler
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Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Hasanov, Akar'a şehit olan 3 Mehmetçik için taziyelerini iletti.

Milli Savunma Bakanı Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Hasanov, görüşmede Akçakale hudut hattında 3 Mehmetçik'in şehit düştüğü saldırı dolayısıyla Bakan Akar'a taziyelerini bildirdi.

Görüşmede ayrıca askeri eğitim iş birliği faaliyetleri hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilerle bir araya geldi: (2)

Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilerle bir araya geldi: (2)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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