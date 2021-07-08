MSB: Kararlı Destek Misyonunun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin...
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MSB: Kararlı Destek Misyonunun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin...

MSB: Kararlı Destek Misyonunun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin...
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Politika

MSB: Kararlı Destek Misyonunun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir.

MSB: Kararlı Destek Misyonunun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

Milli Savunma Bakanlığından, Akar ve Austin görüşmesinin olumlu ve yapıcı geçtiği, görüşmeye yarın devam edilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından, Akar ve Austin görüşmesinin olumlu ve yapıcı geçtiği, görüşmeye yarın devam edilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan'daki havalimanının güvenli şekilde işletilmesine yönelik toplantılarda gelinen...
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MSB: Kararlı Destek Misyonunun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin... - Haberler
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