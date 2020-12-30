Milli Savunma Bakanı Akar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Milli Savunma Bakanı Akar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

30.12.2020 09:11 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:15
Milli Savunma Bakanı Akar, AA'nın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyen Akar, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlk olarak "haber" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Bakan Akar, oyunu "Sığınmacıların Midilli yolculuğu" başlıklı fotoğraf için kullandı.

Akar'ın, "yaşam" kategorisindeki seçimi "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu" başlıklı fotoğraf oldu.

"Spor" kategorisindeki oyunu "Statlarda koronavirüs önlemleri" başlıklı fotoğraftan yana kullanan Akar, fotoğrafları çok başarılı bulduğunu ifade ederek, Anadolu Ajansı foto muhabirlerini tebrik etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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