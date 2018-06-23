Milli Piyango Talihlisi Murat Tokmak'ın Otomobilinden 570 bin Lira Çalındı
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL'lik ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletten birinin sahibi olan 25 yaşındaki Murat Tokmak'ın otomobilinden 570 bin lira çalındı.
Milli Piyango'nun 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesinin 4 sahibinden biri olan Antalya'da bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalışan Murat Tokmak, hırsızların kurbanı oldu.
ÖNCE TAKİP ETTİLER
130 bin liraya eski eşine otomobil alan Murat Tokmak, geri kalan 570 bin lirayı otomobilinin bagajına koyarak Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki evine döndü. Lüks harcama yaptığı için Murat Tokmak'ı takip ettiği belirlenen 5 kişi, park halindeki otomobilin zorlayarak açtıkları bagajından parayı çaldı.
YÜKLÜ MİKTARDA PARAYLA GEZİYORMUŞ
Paranın çalındığını fark eden Tokmak, Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne başvurdu. İnceleme başlatan polis, şüphelendikleri S.G. (31), A.E. (31), Ö.T. (22), S.Ç. (24) ile Ç.E. (19) adlı kadını, eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve üstlerinde yapılan aramada çalınan paranın 373 bin 150 lirasını ele geçirdi.
Murat Tokmak'ın içtiği bir bardak çaya 200 lira bahşiş verdiği ve otomobilinde sürekli yüklü miktarda para ile gezdiği öğrenildi.
'PARAYI BOŞA HARCIYORDU'
Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, "Talihliyi uzun süredir takip ediyoruz. Çay, kahve içiyor 150-200 lira bahşiş bırakıyordu. Parayı boşa harcıyordu. Ona ders olsun istedik." dedikleri öğrenildi.
Paranın geri kalanını harcadıkları tespit edilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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haramdan gelen paranın hayrı olmaz..!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ben o parayla öküz alirdimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sana beyin alacam, böyle kivrimli kivrimliCevap Yaz 3 Yayından KaldırAYŞE TEYZE NO: Pilelide olsun kıvrımları.dantelli dantelli.1 Yayından Kaldır
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Bizim Adana'da köşe bi dükkan 30 milyon lira. Bi dükkanın bile yok beyinsiz adam. Sen şimdi zengin mi oldun . İnsan vizyon sahibiyse 15 milyonla sapıtmaz. Hep dua ederim vizyonlu insanlara çıksın diye. Çapsız adama 1 milyon ver kendini kral sanır. Belli O çocuğun sonu açlıktır..!!!Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır